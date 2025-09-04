«Динамо» оценивает Скопинцева в 5 млн евро, но не собирается отпускать его сейчас. Защитника могут продать позже на фоне ужесточения лимита (Иван Карпов)
«Динамо» пока что не планирует расставаться с Дмитрием Скопинцевым.
Ранее агент игрока Алан Агузаров рассказал, что защитник задумывается об уходе из клуба из-за сокращения игрового времени.
По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые не собираются отпускать Скопинцева в текущее трансферное окно.
28-летний россиянин входит в обойму команды Валерия Карпина на первую часть сезона и сейчас адаптируется в новой для себя роли на фланге атаки.
В дальнейшем «Динамо» будут готово рассмотреть продажу Дмитрия, но только «за адекватные деньги» с учетом ужесточения лимита. Москвичи оценивают игрока не менее чем в 5 млн евро. Его контракт истекает летом 2029 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
