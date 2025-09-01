«Кристал Пэлас» купил 19-летнего защитника «Тулузы» Канво за 23+3,5 млн евро. Контракт – на 4 года
«Кристал Пэлас» подписал Жейде Канво .
Английский клуб объявил о трансфере защитника «Тулузы». Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации The Athletic, «орлы» заплатят за 19-летнего игрока 23 миллиона евро и еще 3,5 млн в качестве бонусов. Французский клуб получит 15% от суммы перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Лиги 1 Канво провел 18 матчей, не отличившись результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.cpfc.co.uk/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
