Мойес про 4 ассиста Грилиша в 3 матчах АПЛ: «Это не моя заслуга. Дело в стремлении Джека стать лучше. Ему нужно немного любви и понимания»
Дэвид Мойес поделился мнением относительно игры Джека Грилиша.
Вингер «Эвертона», арендованный из «Манчестер Сити», сделал 4 результативные передачи в 3 матчах нынешнего сезона АПЛ.
«Джек Грилиш выглядит даже лучше, чем я думал. Наверное, ему нужно немного любви и понимания. Ему нужно играть. Надеюсь, он начнет наращивать темп и станет еще лучше по ходу сезона.
Он оказывает влияние на ход матчей, поэтому нужно отдать ему должное. Сейчас он получает то игровое время, которого ему, может, не хватало в прошлые сезоны. Джек очень хорош.
Но [его игра] это не моя заслуга. Дело в Джеке и его стремлении стать лучше. Ему есть что доказывать – думаю, у каждого из нас есть что-такое.
Джек хочет показать, что он хороший футболист. Думаю, сейчас он это демонстрирует», – сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости