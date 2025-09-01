  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мойес про 4 ассиста Грилиша в 3 матчах АПЛ: «Это не моя заслуга. Дело в стремлении Джека стать лучше. Ему нужно немного любви и понимания»
9

Мойес про 4 ассиста Грилиша в 3 матчах АПЛ: «Это не моя заслуга. Дело в стремлении Джека стать лучше. Ему нужно немного любви и понимания»

Дэвид Мойес поделился мнением относительно игры Джека Грилиша.

Вингер «Эвертона», арендованный из «Манчестер Сити», сделал 4 результативные передачи в 3 матчах нынешнего сезона АПЛ.

«Джек Грилиш выглядит даже лучше, чем я думал. Наверное, ему нужно немного любви и понимания. Ему нужно играть. Надеюсь, он начнет наращивать темп и станет еще лучше по ходу сезона.

Он оказывает влияние на ход матчей, поэтому нужно отдать ему должное. Сейчас он получает то игровое время, которого ему, может, не хватало в прошлые сезоны. Джек очень хорош.

Но [его игра] это не моя заслуга. Дело в Джеке и его стремлении стать лучше. Ему есть что доказывать – думаю, у каждого из нас есть что-такое.

Джек хочет показать, что он хороший футболист. Думаю, сейчас он это демонстрирует», – сказал главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги27462 голоса
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoДэвид Мойес
logoпремьер-лига Англия
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoДжек Грилиш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Байер» может назначить Хави после увольнения тен Хага. Терзич и Розе тоже рассматриваются
127 минут назад
«Вильярреал» за 31+5 млн евро купил Микаутадзе у «Лиона». Контракт грузинского форварда – на 6 лет
1226 минут назадФото
«Милан» отдал Мусу «Аталанте» в аренду с правом выкупа. Общая сумма сделки – 25 млн евро
534 минуты назадФото
Морган об увольнении тен Хага из «Байера»: «Ошеломлен этой новостью. Я думал, он уйдет после одной игры в чемпионате, а не после двух»
4539 минут назад
«Галатасарай» и «Манчестер Сити» договорились о трансфере Гюндогана. Турки предложили 5 млн евро в год хавбеку
1254 минуты назад
«Атлетико» арендовал Гонсалеса у «Ювентуса» за 1+1 млн евро с обязательным выкупом за 32 млн
30сегодня, 15:46Фото
«Байер» купил хавбека «Аль-Кадисии» Фернандеса за 30 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 5 лет
20сегодня, 15:22Фото
Мостовой о совмещении Карпина: «Динамо» должно быть наверху с таким составом. Зато в сборной все отлично – обыгрываем Гренаду, Кубу»
21сегодня, 15:22
«Наполи» арендовал Элмаза у «Лейпцига» за 3 млн евро с правом выкупа за 16,5 млн
7сегодня, 15:13
Джексон прошел медосмотр для «Баварии». Мюнхенцы за 16,5 млн евро арендуют форварда «Челси» и заплатят игроку 8 млн за год, выкуп за 65 млн зависит от количества матчей
51сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» арендовал форварда «Ланса» Сатриано за 1 млн евро с правом выкупа за 5+1 млн
через 2 минутыФото
«Сосьедад» купил Эрреру у «Жироны» за 11+1 млн евро
2 минуты назад
«Наполи» отдал Дзаноли «Удинезе» в аренду с обязательным выкупом за 5 млн евро
116 минут назад
Легенды «Барсы» победили «Тигрес» благодаря хет-трику Вильи. Ривалдо, Куарежма, Давидс, Савиола, Жюли тоже сыграли
26 минут назадФото
«Жирона» купила лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ Ваната у «Динамо» Киев за 15+2 млн евро
546 минут назад
«Арсенал» продал Самби-Локонга «Гамбургу»
756 минут назадФото
Эмерсон перешел в «Марсель» из «Вест Хэма» за 1 млн евро с учетом бонусов
3сегодня, 15:48Фото
«Вулвс» купили лучшего бомбардира прошлого чемпионата Бельгии Арокодаре у «Генка» за 27 млн евро с учетом бонусов
6сегодня, 15:39Фото
«Штутгарт» арендовал хавбека «Лестера» Эль-Ханнуса с правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов
сегодня, 15:31Фото
«Интер» отдаст Павара в аренду «Марселю» с правом выкупа за 15 млн евро (Маттео Моретто)
8сегодня, 14:59