«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Хименеса и Довбика в форме аренд. Мексиканец согласен на переход

«Милан» и «Рома» планируют обменяться форвардами.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клубы ведут диалог по обмену Артема Добвика и Сантьяго Хименеса . Сделка подразумевает два арендных соглашения.

Мексиканец уже дал согласие на переход в «Рому».

Довбик в прошлом сезоне Серии А забил за римлян 12 голов и отдал 2 ассиста в 32 матчах. Его подробная статистика – здесь .

У Хименеса 5 голов и отдал 2 голевые передачи за «Милан » в 14 играх прошлого чемпионата Италии. Его статистика – здесь .