«Милан» и «Рома» обсуждают обмен Хименеса и Довбика в форме аренд. Мексиканец согласен на переход
«Милан» и «Рома» планируют обменяться форвардами.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, клубы ведут диалог по обмену Артема Добвика и Сантьяго Хименеса. Сделка подразумевает два арендных соглашения.
Мексиканец уже дал согласие на переход в «Рому».
Довбик в прошлом сезоне Серии А забил за римлян 12 голов и отдал 2 ассиста в 32 матчах. Его подробная статистика – здесь.
У Хименеса 5 голов и отдал 2 голевые передачи за «Милан» в 14 играх прошлого чемпионата Италии. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
