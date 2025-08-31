ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне

ПСВ купил Майрона Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро.

Сумму трансфера приводит Transfermarkt. L’Equipe подтвердил , что компенсация за 24-летнего форварда составила менее 1 млн евро.

Клуб из Нидерландов заключил с игроком контракт до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Боаду выступал за «Бохум » на правах аренды и забил 9 голов в 19 играх в Бундеслиге.

Директор ПСВ по футбольным вопросам Эрнест Стюарт сообщил, что клуб хотел усилить атаку из-за травмы Алассана Плеа , выбывшего на долгий срок.

Плеа перешел в ПСВ из «Боруссии» Менхенгладбах за 3+1 млн евро. У форварда 121 результативный балл за 7 лет в клубе