ПСВ купил форварда Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро на фоне травмы Плеа. У Майрона 9 голов в 19 матчах в Бундеслиге за «Бохум» в прошлом сезоне
ПСВ купил Майрона Боаду у «Монако» за 800 тысяч евро.
Сумму трансфера приводит Transfermarkt. L’Equipe подтвердил, что компенсация за 24-летнего форварда составила менее 1 млн евро.
Клуб из Нидерландов заключил с игроком контракт до 2026 года с возможностью продления еще на сезон.
В прошлом сезоне Боаду выступал за «Бохум» на правах аренды и забил 9 голов в 19 играх в Бундеслиге.
Директор ПСВ по футбольным вопросам Эрнест Стюарт сообщил, что клуб хотел усилить атаку из-за травмы Алассана Плеа, выбывшего на долгий срок.
Плеа перешел в ПСВ из «Боруссии» Менхенгладбах за 3+1 млн евро. У форварда 121 результативный балл за 7 лет в клубе
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ПСВ
