Защитник «Урала» Мосин сыграл свадьбу на «Екатеринбург-Арене»
Егор Мосин из «Урала» сыграл свадьбу на «Екатеринбург-Арене».
Торжественная церемония бракосочетания 21-летнего защитника прошла прямо на домашнем стадионе «Урала». После церемонии Егор с супругой Анной приняли участие в 15-минутной фотосессии в чаше арены.
«Урал» поздравил новобрачных в соцсетях: «Желаем молодым супругам безграничного счастья, любви, взаимопонимания и тепла!»
Сообщается, что в тот же день еще семь пар связали себя узами брака на «Екатеринбург-Арене».
Фото: t.me/ekt_arena
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Накануне.RU»
