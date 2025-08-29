Защитник «Урала» Мосин сыграл свадьбу на «Екатеринбург-Арене»

Егор Мосин из «Урала» сыграл свадьбу на «Екатеринбург-Арене».

Торжественная церемония бракосочетания 21-летнего защитника прошла прямо на домашнем стадионе «Урала». После церемонии Егор с супругой Анной приняли участие в 15-минутной фотосессии в чаше арены.

«Урал » поздравил новобрачных в соцсетях: «Желаем молодым супругам безграничного счастья, любви, взаимопонимания и тепла!»

Сообщается, что в тот же день еще семь пар связали себя узами брака на «Екатеринбург-Арене».

Фото: t.me/ekt_arena