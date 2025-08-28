«Астон Вилла» предложила 15 млн евро за Асенсио, «ПСЖ» хочет 20 млн. Стороны близки к соглашению
Марко Асенсио может вернуться в «Астон Виллу».
По данным L’Équipe, «ПСЖ» и «Астон Вилла» близки к соглашению о трансфере 29-летнего полузащитника.
Клуб АПЛ предложил за испанца 15 млн евро, парижане хотят 20 млн. Обе стороны с оптимизмом оценивают переговоры.
Асенсио играл «Астон Виллу» во второй половине прошлого сезона на правах аренды. В 13 матчах АПЛ он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистика – тут.
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости