«Сосьедад» Захаряна продал опорника Урко Гонсалеса «Эспаньолу» за 5 млн евро
«Реал Сосьедад» продал Урко Гонсалеса «Эспаньолу».
25-летний полузащитник сегодня прошел медосмотр и подписал контракт до 30 июня 2030 года.
«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, получит 5 миллионов евро за трансфер, а также 20% прибыли от будущей продажи игрока.
Кроме того, у баскского клуба останется право преимущественного выкупа футболиста, сообщает La Razon.
Гонсалес выступал за «Эспаньол» во второй половине минувшего сезона на правах аренды. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Эспаньола»
