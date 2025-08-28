«Сосьедад» Захаряна продал опорника Урко Гонсалеса «Эспаньолу» за 5 млн евро

«Реал Сосьедад» продал Урко Гонсалеса «Эспаньолу».

25-летний полузащитник сегодня прошел медосмотр и подписал контракт до 30 июня 2030 года.

«Реал Сосьедад », за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, получит 5 миллионов евро за трансфер, а также 20% прибыли от будущей продажи игрока.

Кроме того, у баскского клуба останется право преимущественного выкупа футболиста, сообщает La Razon.

Гонсалес выступал за «Эспаньол » во второй половине минувшего сезона на правах аренды. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .