Мастантуоно упал в штрафной «Овьедо» после контактов с Кальво и Костасом. Итурральде считает, что это не пенальти: «Игровой момент, ничего не было»

«Реалу» не дали пенальти после падения Франко Мастантуоно.

Команды встречаются на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» во 2-м туре Ла Лиги . Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте Мастантуоно упал в штрафной «Овьедо » – полузащитника «Реала » придерживал руками Дани Кальво, у аргентинца также был контакт с Давидом Костасом . Главный арбитр встречи Рикардо Бенгоэчеа не стал назначать пенальти, ВАР также не вмешался в эпизод.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением судьи.

«На первый взгляд ничего не было, центральные защитники очень хорошо обороняются. Там ничего нет. Игровой момент», – сказал Итурральде.

Скриншот: трансляция DAZN