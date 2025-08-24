Мастантуоно упал в штрафной «Овьедо» после контактов с Кальво и Костасом. Итурральде считает, что это не пенальти: «Игровой момент, ничего не было»
«Реалу» не дали пенальти после падения Франко Мастантуоно.
Команды встречаются на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» во 2-м туре Ла Лиги. Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте Мастантуоно упал в штрафной «Овьедо» – полузащитника «Реала» придерживал руками Дани Кальво, у аргентинца также был контакт с Давидом Костасом. Главный арбитр встречи Рикардо Бенгоэчеа не стал назначать пенальти, ВАР также не вмешался в эпизод.
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением судьи.
«На первый взгляд ничего не было, центральные защитники очень хорошо обороняются. Там ничего нет. Игровой момент», – сказал Итурральде.
Скриншот: трансляция DAZN
Анна Сунцова
As
