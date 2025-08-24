18-летний Мастантуоно – самый молодой игрок стартового состава «Реала» в матче Ла Лиги с 2005 года
Франко Мастантуоно стал самым молодым игроком старта «Реала» в Ла Лиге за 20 лет.
18-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч с «Овьедо» во 2-м туре Ла Лиги.
В возрасте 18 лет и 10 дней Мастантуоно стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе «Реала» в матче Ла Лиги, с 2005 года.
Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (0:0, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
