18-летний Мастантуоно – самый молодой игрок стартового состава «Реала» в матче Ла Лиги с 2005 года

Франко Мастантуоно стал самым молодым игроком старта «Реала» в Ла Лиге за 20 лет.

18-летний полузащитник вышел в стартовом составе на матч с «Овьедо » во 2-м туре Ла Лиги.

В возрасте 18 лет и 10 дней Мастантуоно стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе «Реала » в матче Ла Лиги , с 2005 года.

