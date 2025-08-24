Марин про 0:6 с «Краснодаром»: «Прошу прощения у болельщиков. Нельзя таким образом проигрывать и отдавать матч. «Крыльям» нужно стараться набрать 3 очка в Кубке»

Джимми Марин извинился перед фанатами «Крыльев» за разгром от «Краснодара».

«Крылья Советов » дома уступили «быкам» (0:6) в 6-м туре Мир РПЛ .

– Насколько счет 0:6 бьет по самолюбию?

– Нельзя таким образом проигрывать и отдавать матч. Нельзя так себя вести.

– Вам было привычно играть на позиции центрального нападающего?

– Я привык к этой позиции. Буду играть там, где мне поставит тренер.

– Чего ждать болельщикам в следующем матче?

– Прошу прощения у болельщиков за такое поражение. Нужно поднять голову и стараться, чтобы в следующем матче в рамках Кубка России набрать три очка, – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

Самарцы сыграют в 3-м туре Фонбет Кубка России 27 августа с московским «Динамо».