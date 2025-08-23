Слуцкий после 2:0 с «Циндао Хайню»: «После перерыва мы были упорными и не сдавались до конца. Голы в концовке могут быть везением, но мы заслужили эту победу»

Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Циндао Хайню» (2:0).

Команды встречались в 22-м туре Суперлиги, Спортс’’ показал матч в прямом эфире, комментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 43-й минуте Луис Асуэ открыл счет в матче, но гол был отменен из-за офсайда. На 58-й Асуэ отличился во второй раз, но взятие ворот тоже аннулировали из-за положения вне игры.

На 5-й компенсированной минуте Юй Ханьчао вывел шанхайцев вперед, на 98-й Лю Чэнюй забил второй гол гостей.

«Шэньхуа» вернулся на первое место в Суперлиге Китая как минимум до матча «Порта», который 24 августа примет «Тяньцзинь». Это первая победа для команды за четыре матча: до этого дважды сыграли вничью и уступили в дерби против «Порта».

Леонид Слуцкий похвалил команду за проявленную волю к победе.

«Мы плохо провели первый тайм. Йеннарис и Андре Луис получили травмы, поэтому пришлось внести коррективы.

После перерыва команда играла очень хорошо и упорно, не сдавалась до конца. Два гола на последних минутах можно считать везением, но я считаю, мы заслужили сегодняшнюю победу.

Выступление Юя Ханьчао – отличное. Мы обычно задействуем его в концовках, 45 минут в этом матче – предел его возможностей. Мы наблюдали на тренировках и за Лю Чэнюем, то, сколько он будет играть, зависит от его работы. Это единственный аспект, на который я обращаю внимание: все зависит от эффективности», – заявил главный тренер «Шанхай Шэньхуа ».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 31 августа сыграет в гостях с «Уханем», начало в 14:00 по московскому времени.

