«Борнмут» купил Адли у «Байера» за 21+9 млн евро. Контракт – на 5 лет
Амин Адли перешел из «Байера» в «Борнмут».
Английский клуб объявил о подписании 25-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «вишни» заплатили 21 миллион евро за игрока, также предусмотрены бонусы на сумму 9 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги марокканец провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
