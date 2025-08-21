Фото
«Борнмут» купил Адли у «Байера» за 21+9 млн евро. Контракт – на 5 лет

Амин Адли перешел из «Байера» в «Борнмут».

Английский клуб объявил о подписании 25-летнего вингера. Стороны заключили контракт на 5 лет.

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, «вишни» заплатили 21 миллион евро за игрока, также предусмотрены бонусы на сумму 9 млн евро. 

В прошлом сезоне Бундеслиги марокканец провел 20 матчей и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Борнмута»
