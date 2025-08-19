  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»
30

Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»

Для «Крыльев Советов» построят новую тренировочную базу в Самаре.

По информации «СЭ», строительство новой базы для самарского клуба и его академии начнется в ближайшее время. Стоимость проекта составит порядка 4,3 млрд рублей.

«Реализацию проекта начнем в ближайшее время. Объект построим на территории около стадиона «Самара-Арена». Это будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой.

Необходимость в строительстве новой тренировочной базы назрела очень давно. Нынешние условия, которые есть у клуба, не соответствует текущим требованиям и нашим планам по долгосрочному развитию «Крыльев». Вопрос обсуждали с руководством клуба, специалистами, ветеранами.

Главная команда «Крыльев», резерв клуба, наша молодежь должны иметь комфортные условия для подготовки. Это будет серьезный вклад в дальнейшее становление команды, ее будущее», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

А что теперь делать со Станковичем?25942 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
Самара-Арена
logoКрылья Советов
logoСпорт-Экспресс
logoВячеслав Федорищев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лейпциг» начал переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» оценивает форварда в 50 млн евро
34 минуты назад
«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
1526 минут назад
ТВ «Реала» о судействе в матче «Барсы» и «Мальорки»: «Мунуэра сменил имя, но остался собой. Ты можешь сменить имя, дом, женщину, цвет одежды, но не уровень профессионализма»
3935 минут назад
Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»
3645 минут назад
Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
36сегодня, 16:10
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
32сегодня, 16:01
Сирене нужен тот, кто будет продвигать наши интерактивные проекты про спорт. Ждем именно вас!
сегодня, 16:00Вакансия
Рэшфорд сравнил Ямаля с Роналдо в плане влияния на игру: «Ламин – самый талантливый из всех молодых футболистов, с которыми я играл»
8сегодня, 15:50
39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара
43сегодня, 15:50
Илья Самошников: «Рад стать красно-белым. Вперед, «Спартак»! Один за всех!»
75сегодня, 15:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фостер призвал «МЮ» купить Доннарумму или Мартинеса: «Это просто нужно сделать. Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за топ-6»
1 минуту назад
«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе
510 минут назад
«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро
217 минут назад
Лепехин о ЦСКА: «Круговой лучший там, сейчас он лучше Сантоса – а сидел бы в «Зените» за спиной бразильца. Кисляк – открытие, я давно не получал такого удовольствия от игрока»
423 минуты назад
«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»
435 минут назад
Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
10сегодня, 16:03
Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»
20сегодня, 15:34
Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
7сегодня, 15:27
«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон
1сегодня, 15:22Фото
Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»
34сегодня, 15:13