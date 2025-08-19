Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»

Для «Крыльев Советов» построят новую тренировочную базу в Самаре.

По информации «СЭ», строительство новой базы для самарского клуба и его академии начнется в ближайшее время. Стоимость проекта составит порядка 4,3 млрд рублей.

«Реализацию проекта начнем в ближайшее время. Объект построим на территории около стадиона «Самара-Арена ». Это будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой.

Необходимость в строительстве новой тренировочной базы назрела очень давно. Нынешние условия, которые есть у клуба, не соответствует текущим требованиям и нашим планам по долгосрочному развитию «Крыльев». Вопрос обсуждали с руководством клуба, специалистами, ветеранами.

Главная команда «Крыльев », резерв клуба, наша молодежь должны иметь комфортные условия для подготовки. Это будет серьезный вклад в дальнейшее становление команды, ее будущее», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .