Владислав Радимов считает «Локомотив» фаворитом матча со «Спартаком».

Дерби в 4-м туре Мир РПЛ пройдет 9 августа. «Локомотив» лидирует в таблице, набрав 9 из 9 очков в трех первых турах, «Спартак » идет на 11-м месте с 4 очками.

– «Локомотив » и так была крепкая команда, плюс так сложился календарь. В Краснодаре могло и туда, и сюда упасть, а против «Нижнего» они реально были сильнее. Как и против «Сочи» в первом туре.

– В следующем туре «Локо» играет со «Спартаком». Это такая реальная проверка на прочность?

– На данный момент, если мы положим на бумагу то, что происходит в обеих командах, «Локомотив» – безоговорочный фаворит. С такой обороной, как у «Спартака», вы представляете что железнодорожники не забьют? Я – нет.

«Локомотив» забьет два мяча минимум, потому что у них в атаке появилось разнообразие. И сзади у них все нормально стало. Но все равно я уверен, что центральный защитник им бы не помешал, – сказал бывший игрок «Зенита».