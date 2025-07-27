Маффео, насмехавшийся над «Реалом» и Винисиусом, не отказался бы перейти в «Мадрид»: «Есть клубы, которым невозможно отказать. Это один из них»

Защитник «Мальорки» Пабло Маффео признался, что не смог бы отказать «Реалу».

– [Вы бы приняли] предложение от «Реала»?

– Конечно, я бы согласился. Есть клубы, которым невозможно отказать, и «Реал» – один из них, – сказал защитник «Мальорки», неоднократно насмехавшийся над «Реалом» и его игроками, в подкасте Indomitos TV.

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Маффео о «Реале»: «Я не антимадридист, но их игроки мне не нравятся, ведут себя неуважительно. Я – настоящая заноза, делаю, что хочу, и плевать, кого это раздражает»