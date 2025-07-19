Коул Палмер: «Трамп на награждении сказал, что его сын – мой фанат. Не помню, что ответил. «Спасибо» или что-то в этом роде»

Коул Палмер вспомнил, что ему сказал Дональд Трамп на награждении КЧМ.

Президент США вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.

«Когда он вручал мне награду, он сказал, что его сын – мой большой фанат. Я не помню, что ответил. Кажется, я сказал «Спасибо» или что-то в этом роде», – сказал футболист «Челси ».