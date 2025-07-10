Ежов перешел в «Сочи». Экс-хавбек «Крыльев» подписал контракт на 3 года
«Сочи» подписал полузащитника Романа Ежова.
«27-летний полузащитник Роман Ежов пополнил состав нашей команды.
Контракт с экс-игроком «Крыльев Советов» подписан сроком на три года.
За «Сочи» Ежов будет выступать под 29-м номером», – говорится в сообщении сочинского клуба.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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