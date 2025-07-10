Ежов перешел в «Сочи». Экс-хавбек «Крыльев» подписал контракт на 3 года

«Сочи» подписал полузащитника Романа Ежова.

«27-летний полузащитник Роман Ежов пополнил состав нашей команды.

Контракт с экс-игроком «Крыльев Советов » подписан сроком на три года.

За «Сочи» Ежов будет выступать под 29-м номером», – говорится в сообщении сочинского клуба.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .