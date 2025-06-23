Александр Мостовой: «У нас обычный игрок, забивая три гола, получает больше, чем Вилья в «Барсе». Не надо извращать российских футболистов большими зарплатами»
Александр Мостовой считает, что российским футболистам платят слишком много.
«Мне не кажется, а это это так и есть – проблема нашего футбола в том, что мы платим своим игрокам очень большие деньги. Поэтому никто и не играет из наших в Европе.
Не надо извращать российских футболистов большими зарплатами – у нас обычный футболист, забивая три гола, получает больше, чем Давид Вилья в «Барселоне», когда забивал по 50 голов за сезон.
Границы стерты и мы себя извращаем, хватит! Мы не можем платить своим игрокам зарплату больше, чем в европейских грандах», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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