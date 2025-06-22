«Украинцев начинают уважать все меньше. Во многих странах мы надоели, не хотят помогать. Можно и их понять, 3 года выделять бюджет трудно». Хомутов об украинцах в зарубежных клубах

Владислав Хомутов отметил усталость от украинских футболистов в других странах.

27-летний полузащитник порассуждал на тему того, что игроков из Украины становится в клубах Европы все больше, а местным футболистам поэтому сложнее попадать в состав.

«Украинцев начинают уважать все меньше и меньше. Нас много, все хотят быть в каких-то командах, поэтому говорят: «О, опять украинец. Ну сколько можно». Это ужас. Я смотрю на всю эту ситуацию, и мне, если честно, обидно.

Понятно, что во многих странах мы надоели и нам не хотят помогать. С другой стороны, можно и их понять. Три года выделять бюджет тоже трудно», – сказал бывший полузащитник эстонского «Нымме Калью» и словацкого «ВиОна» в интервью UkrFootball.