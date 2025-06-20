Виртц прошел медосмотр в «Ливерпуле» и подписал контракт до 2030-го. Объявление – сегодня (Флориан Плеттенберг)

Флориан Виртц завершил трансфер в «Ливерпуль».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий полузащитник успешно прошел вторую часть медобследования.

Игрок уже подписал контракт с мерсисайдцами до 2030 года. Официальное объявление ожидается сегодня.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль » гарантированно заплатит «Байеру » за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов.