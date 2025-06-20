Виртц прошел медосмотр в «Ливерпуле» и подписал контракт до 2030-го. Объявление – сегодня (Флориан Плеттенберг)
Флориан Виртц завершил трансфер в «Ливерпуль».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий полузащитник успешно прошел вторую часть медобследования.
Игрок уже подписал контракт с мерсисайдцами до 2030 года. Официальное объявление ожидается сегодня.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» гарантированно заплатит «Байеру» за Виртца 100 миллионов фунтов, еще 16,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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