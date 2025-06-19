Из-за грозы на 90 минут был приостановлен матч КЧМ между «Пачукой» и «Зальцбургом» в Цинциннати
Матч чемпионата мира среди клубов был приостановлен из-за плохой погоды.
Футболисты «Пачуки» и «Зальцбурга» отправились в раздевалки в начале второго тайма клубного чемпионата мира из-за грозы в Цинциннати.
Игра проходит на стадионе TQL Stadium
Главный арбитр Мустафа Горбаль остановил встречу на 53-й минуте.
Матч возобновился в 20:50 по местному времени. Пауза продолжалась около 90 минут.
Интер Майами
Будет ничья
Порту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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