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«Марсель» показал форму на сезон-2025/26: «Футболка отдает дань уважения истории клуба – 10 логотипов выведены на безупречно белом фоне»

«Марсель» показал форму от Puma на сезон-2025/26.

«В новом сезоне Puma решила отдать должное коллективной памяти болельщиков «Марселя» с помощью винтажного дизайна. Футболка отдает дань уважения истории клуба – 10 логотипов «Олимпика» выведены на безупречно белом фоне.

С возвращением воротника-поло и небесно-голубого цвета эта футболка воплощает вечную элегантность жителей Марселя, которые сформировали клуб и историю города. Далекая от искусственности, она является частью желания передать общую страсть и гордость.

Герб города, украшенный девизом: «Marseille resplendit par ses hauts faits» (Марсель сияет своими достижениями), изображен под воротником на спине футболки, усиливая гордость, которую испытают жители Марселя, когда наденут новую форму.

Футболка доступна в версиях Authentic и Replica. Футболка Authentic, которую носят игроки, изготовлена с использованием технологии PUMA ULTRAWEAVE, которая снижает вес и трение для оптимальной производительности.

Версия Replica предлагает тот же яркий дизайн с более свободным кроем, идеально подходящим для матчей и повседневного ношения. Обе модели оснащены технологией PUMA dryCELL, которая отводит пот, обеспечивая игрокам и болельщикам комфорт и прохладу.

В рамках приверженности принципам устойчивого развития, футболки Replica разработаны в рамках инициативы RE:FIBRE, которая перерабатывает текстильные отходы для создания новых материалов без ущерба для качества.

Эти футболки изготовлены как минимум на 95% из переработанных текстильных отходов и других повторно используемых полиэфирных материалов», – сказано в сообщении «Марселя».

Фото: instagram.com/olympiquedemarseille/

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Марселя»
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