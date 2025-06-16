«Барса» анонсировала предсезонное турне по Японии и Южной Корее. Команда сыграет с «Виссел Кобе», «Сеулом» и «Тэгу»

«Барселона» анонсировала товарищеские матчи в Японии и Южной Корее.

Предсезонное турне каталонцев по странам Азии начнется 24 июля. «Барселона» отправится в Японию, где 27 июля проведет матч против «Виссел Кобе ». В Южной Корее каталонцы проведут две игры – против «Сеула » 31 июля и против «Тэгу » 4 августа.

Этим летом «Барселона » отправится в турне по Азии впервые с 2019 года. Всего каталонцы проводили товарищеские матчи в регионе 6 раз.

Изображение: x.com/FCBarcelona_es