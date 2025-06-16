«Барса» анонсировала предсезонное турне по Японии и Южной Корее. Команда сыграет с «Виссел Кобе», «Сеулом» и «Тэгу»
«Барселона» анонсировала товарищеские матчи в Японии и Южной Корее.
Предсезонное турне каталонцев по странам Азии начнется 24 июля. «Барселона» отправится в Японию, где 27 июля проведет матч против «Виссел Кобе». В Южной Корее каталонцы проведут две игры – против «Сеула» 31 июля и против «Тэгу» 4 августа.
Этим летом «Барселона» отправится в турне по Азии впервые с 2019 года. Всего каталонцы проводили товарищеские матчи в регионе 6 раз.
Изображение: x.com/FCBarcelona_es
Чего добьется Карпин в «Динамо»?25338 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости