Игроки «Парижа» за выход в Лигу 1 получили часы Hublot, сумки LV и пару обуви Berluti от семьи Арно

Игроки «Парижа» получили брендовые подарки за выход в Лигу 1 от семьи Арно.

По итогам сезона парижский клуб занял 2-е место в Лиге 2, уступив только «Лорьяну». «Париж » будет выступать в высшем дивизионе французского футбола впервые с 1979 года.

С конца осени командой управляет семья Арно, которая приобрела клуб в ноябре. Миллиардер Бернар Арно – глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Согласно информации L’Équipe, игроки команды получили по часам Hublot, сумке Louis Vuitton и паре обуви Berluti. Все три бренда принадлежат империи LVMH и семье Арно.