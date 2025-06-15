Игроки «Парижа» за выход в Лигу 1 получили часы Hublot, сумки LV и пару обуви Berluti от семьи Арно
Игроки «Парижа» получили брендовые подарки за выход в Лигу 1 от семьи Арно.
По итогам сезона парижский клуб занял 2-е место в Лиге 2, уступив только «Лорьяну». «Париж» будет выступать в высшем дивизионе французского футбола впервые с 1979 года.
С конца осени командой управляет семья Арно, которая приобрела клуб в ноябре. Миллиардер Бернар Арно – глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Согласно информации L’Équipe, игроки команды получили по часам Hublot, сумке Louis Vuitton и паре обуви Berluti. Все три бренда принадлежат империи LVMH и семье Арно.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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