Лунев хотел бы видеть Клоппа в «Динамо»: «Будь моя воля, поставил бы его! Всем было бы интересно посмотреть на него»

Андрей Лунев хотел бы видеть Юргена Клоппа во главе «Динамо».

«Кого бы я назначил главным тренером в «Динамо », будь моя воля? Юргена Клоппа .

Мне бы хотелось с ним поработать, ведь сам к нему я уже не могу поехать. А в «Динамо» всем на него было бы интересно посмотреть.

Будь моя воля, поставил бы его!» – улыбаясь, заявил вратарь «Динамо».

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в мае 2024 года, проработав в клубе девять лет. Немецкий специалист стал глобальным руководителем футбольного направления компании «Ред Булл».