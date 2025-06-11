Лунев хотел бы видеть Клоппа в «Динамо»: «Будь моя воля, поставил бы его! Всем было бы интересно посмотреть на него»
Андрей Лунев хотел бы видеть Юргена Клоппа во главе «Динамо».
«Кого бы я назначил главным тренером в «Динамо», будь моя воля? Юргена Клоппа.
Мне бы хотелось с ним поработать, ведь сам к нему я уже не могу поехать. А в «Динамо» всем на него было бы интересно посмотреть.
Будь моя воля, поставил бы его!» – улыбаясь, заявил вратарь «Динамо».
Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» в мае 2024 года, проработав в клубе девять лет. Немецкий специалист стал глобальным руководителем футбольного направления компании «Ред Булл».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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