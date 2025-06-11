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Гризманн о расизме: «Дети повторяют то, что делают взрослые. Призываю всех родителей следить за своими словами и жестами – только тогда мы сможем положить конец этому дерьму»

Антуан Гризманн высказался о расизме в футболе.

«Выражение о том, что футбол объединяет мир, простое, но верное. Когда идет матч, на поле и трибунах присутствует множество представителей разных культур и стран. Ты осознаешь силу футбола, когда видишь, что каждый болельщик одет в футболку, представляющую его страну или его родной клуб». 

Об оскорблениях

«Это печально, потому что сохраняются очень плохие выкрики, очень глупые. Им явно нет места. Футболиста могут серьезно оскорбить, когда он находится на поле, на скамейке запасных, этого не должно происходить. 

Мы должны совершенствоваться как люди, как взрослые, как родители, потому что часто именно родители допускают очень грубые жесты и оскорбления в присутствии детей, и, очевидно, ребенок будет повторять то, что делает его родитель. Я призываю всех родителей и всех взрослых следить за своими словами и жестами – только тогда мы сможем положить конец этому дерьму.

То, как вы воспитываете своих детей, очень важно. Вы должны подавать хороший пример, относиться с уважением ко всем, к персоналу клуба и стадиона, и заботиться об окружающих вас людях», – сказал нападающий «Атлетико» в интервью пресс-службе ФИФА.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: DAZN
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