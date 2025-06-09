Роднина о пиве о стадионах: «Не понимаю, почему так активно продвигают эту идею. Получается, российский футбол можно смотреть только с пивом и финансировать за счет него»

Ирина Роднина поделилась мнением о продаже пива на стадионах.

«Не понимаю, почему так активно продвигают эту идею. Получается, российский футбол можно смотреть только с пивом и финансировать его только за счет пива, раз иначе клубы не могут заработать. У нашего спорта куда больше задач и проблем, чем пить пиво на стадионах или не пить.

Все упирается в деньги. Клубы обозвали себя профессиональными. Тогда за 30 лет надо было научиться профессионально зарабатывать деньги. Если не получается, значит, вы не тем бизнесом занимаетесь или вообще не умеете вести бизнес.

Когда бизнес неудачный, его или передают, или закрывают, как я понимаю. Вот так и нужно поступать, а не продвигать пиво на стадионы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.