Индзаги о назначении в «Аль-Хилаль»: «У клуба миллионы болельщиков, стадион всегда полон. Футбол в Саудовской Аравии развивается, иностранные игроки и тренеры привносят свои качества»

Симоне Индзаги высказался о назначении в «Аль-Хилаль».

Итальянский специалист занял пост главного тренера саудовской команды, подписав контракт на два года.

«Я очень рад получить этот новый опыт. Я всегда хотел тренировать за границей, как и в Италии, и «Аль-Хилаль» – это возможность для моей карьеры. Я знаю этот клуб, потому что знаком с арабским футболом, мы часто играли здесь, в Саудовской Аравии.

Я всегда следил за «Аль-Хилалем », потому что здесь играет Сергей Милинкович-Савич , которого я тренировал в «Лацио». Его присутствие в нашей команде будет большим подспорьем, он топ-игрок и очень хороший парень.

Футбол в Саудовской Аравии развивается, есть отличные команды, футбол постоянно совершенствуется, а иностранные игроки и тренеры привносят в клуб свои качества. Я много следил за историей клуба, и у меня возникло желание получить опыт за пределами Италии. У клуба миллионы болельщиков, и каждый раз, когда он выходит на поле, стадион всегда полон.

Мои цели – выигрывать как можно больше, завоевывать трофеи и воплощать свои принципы игры. Я привнесу свои идеи, мы будем командой, в которой будет много составляющих.

У меня остались прекрасные воспоминания [об «Интере»], о том, как они относились ко мне, теперь наши пути разошлись, но между нами всегда будут большое уважение и взаимная любовь.

Клубный чемпионат мира? Мне нужно будет немедленно познакомиться с командой поближе, перед таким важным соревнованием я испытываю много эмоций», – сказал Индзаги .