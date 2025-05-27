Тихонов продлил контракт с «Енисеем» до 2026 года. Клуб финишировал 8-м в Первой лиге

Андрей Тихонов продлил контракт с «Енисеем».

Клуб из Красноярска объявил о подписании нового соглашения с главным тренером. Оно рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше!

Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу все! Вперед к победам!» – сказал Тихонов .

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Енисей » набрал 49 очков и финишировал 8-м в турнирной таблице.