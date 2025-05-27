Тихонов продлил контракт с «Енисеем» до 2026 года. Клуб финишировал 8-м в Первой лиге
Андрей Тихонов продлил контракт с «Енисеем».
Клуб из Красноярска объявил о подписании нового соглашения с главным тренером. Оно рассчитано до конца сезона-2025/26.
«Уважаемые болельщики, в новом сезоне я постараюсь сделать все, что в моих силах. Мы будем работать, чтобы стать лучше, сильнее и выше!
Хочу выразить свою благодарность клубу за доверие и возможность продолжать свою карьеру в ФК «Енисей». Для меня большая честь быть частью этой команды и биться за цвета красно-синих. Я верю, что вместе мы сможем добиться больших успехов, и с вашей поддержкой нам по плечу все! Вперед к победам!» – сказал Тихонов.
По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Енисей» набрал 49 очков и финишировал 8-м в турнирной таблице.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Енисея»
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