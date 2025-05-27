Чеферин о новом формате еврокубков: «Ошеломляющий успех. Посмотрите на Лигу конференций – «Целе» с бюджетом 8 млн евро сыграл вничью с «Фиорентиной» с бюджетом почти 200 млн»

Александер Чеферин высказался о результатах нового формата Лиги чемпионов.

«Нельзя сказать, что это был абсолютный успех, но это был ошеломляющий успех, превзошедший наши ожидания.

Оставив в стороне Лигу чемпионов, давайте посмотрим Лигу Европы и Лигу конференций. Словенский клуб («Целе» – Спортс’‘) с бюджетом в 8 миллионов евро вышел в четвертьфинал.

Целе – город с населением 40 000 человек. Они вышли в четвертьфинал и сыграли вничью с «Фиорентиной» (2:2 в ответном матче, 1:2 в первом – Спортс’‘), бюджет которой составляет почти 200 миллионов.

Новый формат дает этим клубам еще больше возможностей. Новая система солидарных выплат действует уже первый год.

10% от 4,4 млрд евро выплат солидарности составляют 440 млн евро. Клубы в восторге. Они невероятно счастливы – в это трудно поверить.

В целом у нас очень хорошие отношения с европейскими лигами. Они понимают, что мы все живем в одной экосистеме и нам нужно работать вместе», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Kicker.