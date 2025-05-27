«МЮ» сообщил «Ипсвичу» о готовности выплатить 30 млн фунтов отступных, если Делап согласится перейти в клуб (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» готов подписать Лиэма Делапа.
Манкунианцы сообщили «Ипсвичу» о готовности выплатить 30 миллионов фунтов в качестве отступных, если 22-летний нападающий согласится перейти в «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает ESPN.
Клубы договорились об условиях сделки. Детали личного контракта с представителями футболиста также были согласованы.
В прошедшем сезоне Лиэм Делап забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи при 12 желтых карточках в 37 матчах АПЛ.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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