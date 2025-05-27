«МЮ» сообщил «Ипсвичу» о готовности выплатить 30 млн фунтов отступных, если Делап согласится перейти в клуб (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Лиэма Делапа.

Манкунианцы сообщили «Ипсвичу » о готовности выплатить 30 миллионов фунтов в качестве отступных, если 22-летний нападающий согласится перейти в «Манчестер Юнайтед », об этом сообщает ESPN.

Клубы договорились об условиях сделки. Детали личного контракта с представителями футболиста также были согласованы.

В прошедшем сезоне Лиэм Делап забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи при 12 желтых карточках в 37 матчах АПЛ .