Защитница «Динамо» Никитина: «Несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи – нет, делая больше для людей. Каждая профессия заслуживает уважения. Я мечтала стать дворником»
Защитница «Динамо» Милена Никитина высказалась о недооцененных профессиях.
«Когда я была маленькая, мечтала стать дворником. Я считала это благородной работой. Думала, если буду подметать улицы, то буду помогать людям и делать мир чище.
Я считаю, что каждая профессия заслуживает уважения. Несправедливо, что певцы получают миллионы, а врачи – нет. Хотя для людей они делают гораздо больше.
Я не принижаю заслуги развлечения, это тоже важно. Но, с одной стороны, есть вопрос жизни и смерти, а с другой – просто заряда эмоциями», – сказала Никитина.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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