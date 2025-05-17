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  • Мусаев – журналисту, назвавшему игру «Краснодара» в 1-м тайме с «Оренбургом» «слабой»: «Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы не достойны чемпионства? Не хочу говорить о негативе»
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Мусаев – журналисту, назвавшему игру «Краснодара» в 1-м тайме с «Оренбургом» «слабой»: «Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы не достойны чемпионства? Не хочу говорить о негативе»

Мурад Мусаев резко отреагировал на вопрос журналиста на пресс-конференции.

В 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. 

– Непростой матч был у вас в Москве [с ЦСКА], и второй тайм особенно достаточно сложный был. И сегодня в первом тайме тоже достаточно слабая игра...

– Какая игра?

– Достаточно слабая у вас сегодня была в первом тайме. Это психологическое давление на футболистов?

– Я не согласен с вами. Не было слабой игры.

– А в Москве...

– В Москве первый тайм отличный был. 

– Я про второй тайм. 

– Я не хочу говорить о негативе. Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы затягивали время? Что мы не достойны чемпионства? Что хотите вы?

Я понимаю, что вы вылетели в ФНЛ, у вас не очень хорошее настроение, но я хотел бы говорить о позитиве, а не о ваших заключениях, о том что что-то не так. Почему я должен говорить о том, что было в Москве? Давайте говорить, что в Оренбурге было, – сказал главный тренер «Краснодара». 

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoОренбург
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