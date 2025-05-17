Мусаев – журналисту, назвавшему игру «Краснодара» в 1-м тайме с «Оренбургом» «слабой»: «Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы не достойны чемпионства? Не хочу говорить о негативе»
В 29-м туре Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
– Непростой матч был у вас в Москве [с ЦСКА], и второй тайм особенно достаточно сложный был. И сегодня в первом тайме тоже достаточно слабая игра...
– Какая игра?
– Достаточно слабая у вас сегодня была в первом тайме. Это психологическое давление на футболистов?
– Я не согласен с вами. Не было слабой игры.
– А в Москве...
– В Москве первый тайм отличный был.
– Я про второй тайм.
– Я не хочу говорить о негативе. Что вы пришли? Что вы хотите сказать? Что мы затягивали время? Что мы не достойны чемпионства? Что хотите вы?
Я понимаю, что вы вылетели в ФНЛ, у вас не очень хорошее настроение, но я хотел бы говорить о позитиве, а не о ваших заключениях, о том что что-то не так. Почему я должен говорить о том, что было в Москве? Давайте говорить, что в Оренбурге было, – сказал главный тренер «Краснодара».