«Милан» обыграл «Болонью» в пятницу и выглядит фаворитом в кубковом финале
«Милан» и «Болонья» столкнутся в финале Кубка Италии.
В пятницу соперники пересекались в матче 36-го тура Серии А. «Болонья» представлялась более мотивированной командой – ввиду участия в напряженной борьбе за место в Лиге чемпионов. Но увязший в середине таблицы «Милан» одержал волевую победу – 3:1.
Сегодня «россонери» котируются в качестве фаворита. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 2,60 на их победу в основное время. «Болонья» отнюдь не выглядит безнадежным андердогом. Коэффициент на победу – 3,10.
Как известно, кубковый финал можно выиграть разными способами – хоть в серии пенальти. Коэффициент на итоговый успех «Милана» – 1,81, на «Болонью» – 2,07.
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