Консейсау сам подаст в отставку в случае победы «Милана» в Кубке Италии (Calciomercato)
Сержиу Консейсау не собирается оставаться в «Милане».
Calciomercato сообщает, что игра с «Болоньей» в финале Кубка Италии открывает перед главным тренером «россонери» два пути.
Если команда проиграет, то португалец будет уволен. В случае победы он намерен сам подать в отставку.
Игра «Милана» с «Болоньей» пройдет 14 мая в Риме. За три дня до этого они встретятся в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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