Консейсау сам подаст в отставку в случае победы «Милана» в Кубке Италии (Calciomercato)

Сержиу Консейсау не собирается оставаться в «Милане».

Calciomercato сообщает, что игра с «Болоньей» в финале Кубка Италии открывает перед главным тренером «россонери» два пути.

Если команда проиграет, то португалец будет уволен. В случае победы он намерен сам подать в отставку.

Игра «Милана » с «Болоньей» пройдет 14 мая в Риме. За три дня до этого они встретятся в чемпионате.