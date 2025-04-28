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Консейсау сам подаст в отставку в случае победы «Милана» в Кубке Италии (Calciomercato)

Сержиу Консейсау не собирается оставаться в «Милане».

Calciomercato сообщает, что игра с «Болоньей» в финале Кубка Италии открывает перед главным тренером «россонери» два пути.

Если команда проиграет, то португалец будет уволен. В случае победы он намерен сам подать в отставку.

Игра «Милана» с «Болоньей» пройдет 14 мая в Риме. За три дня до этого они встретятся в чемпионате.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
logoМилан
logoБолонья
logoКубок Италии
logoСержиу Консейсау
logoсерия А Италия
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