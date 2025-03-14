18 марта в Санкт-Петербурге состоится финал четвертого сезона «Квиз Плюс»

«Квиз Плюс» проведет финал четвертого сезона 18 марта в Санкт-Петербурге.

«Квиз Плюс» – самая масштабная футбольная викторина, участие в которой принимают звезды спорта, комментаторы, блогеры и футболисты.

Финал четвертого сезона пройдет 18 марта, в Санкт-Петербурге на арене МТС Live Холл на Набережной Обводного канала, 118. Начало – в 19:30.

На викторину можно собрать команду от 1 до 12 человек. В программе: разнообразные футбольные раунды и вопросы, атмосфера стадиона с песнями и веселыми конкурсами, призы победителям.

Подробности и запись команд на игру – в телеграм-канале квиза .

Приобрести билет на квиз можно по ссылке .