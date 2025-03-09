Куртуа не сыграет с «Райо» из-за проблем с коленом. Вратарь будет готов к дерби с «Атлетико» в ЛЧ
Тибо Куртуа не сыграет с «Райо Вальекано» из-за проблем с коленом.
Голкипер не вошел в заявку «Реала» на сегодняшний матч 27-го тура Ла Лиги.
По данным As, Куртуа уже некоторое время испытывает дискомфорт в связи с перегрузкой правого надколенника. Отмечается, что состояние бельгийца не вызывает опасений у тренерского штаба «Реала» – голкипер будет готов к ответному матчу с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Также в заявку «Реала» не вошел Антонио Рюдигер – в субботу защитник «Реала» не тренировался с командой из-за болезни. Федерико Вальверде, как ожидается, начнет сегодняшний матч в запасе, чтобы в лучшей форме подойти к дерби в среду.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано».. Начало – в 18:15 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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