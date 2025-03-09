Куртуа не сыграет с «Райо» из-за проблем с коленом. Вратарь будет готов к дерби с «Атлетико» в ЛЧ

Тибо Куртуа не сыграет с «Райо Вальекано» из-за проблем с коленом.

Голкипер не вошел в заявку «Реала» на сегодняшний матч 27-го тура Ла Лиги .

По данным As, Куртуа уже некоторое время испытывает дискомфорт в связи с перегрузкой правого надколенника. Отмечается, что состояние бельгийца не вызывает опасений у тренерского штаба «Реала» – голкипер будет готов к ответному матчу с «Атлетико » в Лиге чемпионов.

Также в заявку «Реала » не вошел Антонио Рюдигер – в субботу защитник «Реала» не тренировался с командой из-за болезни. Федерико Вальверде , как ожидается, начнет сегодняшний матч в запасе, чтобы в лучшей форме подойти к дерби в среду.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано».. Начало – в 18:15 по московскому времени.