Родригао хочет играть на Ближнем Востоке, но окно там закрыто. Экс-защитник «Зенита» думает о краткосрочном контракте с клубом из Бразилии («СЭ»)
Родригао хочет продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
По информации «Спорт-Экспресса», защитник не хочет возвращаться в Бразилию после расторжения контракта с «Зенитом». Родригао хочет перейти в один из клубов Ближнего Востока, поскольку там могут предложить более выгодные условия по зарплате.
Отмечается, что трансферное окно в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ закрылось более месяца назад, и переход в клубы из этих стран сейчас невозможен. Родригао рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с клубом из Бразилии, а также возможность дождаться открытия летнего трансферного окна.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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