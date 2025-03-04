Родригао хочет играть на Ближнем Востоке, но окно там закрыто. Экс-защитник «Зенита» думает о краткосрочном контракте с клубом из Бразилии («СЭ»)

Родригао хочет продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

По информации «Спорт-Экспресса », защитник не хочет возвращаться в Бразилию после расторжения контракта с «Зенитом ». Родригао хочет перейти в один из клубов Ближнего Востока, поскольку там могут предложить более выгодные условия по зарплате.

Отмечается, что трансферное окно в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ закрылось более месяца назад, и переход в клубы из этих стран сейчас невозможен. Родригао рассматривает вариант с подписанием краткосрочного контракта с клубом из Бразилии, а также возможность дождаться открытия летнего трансферного окна.