«Трамп может повлиять на возвращение России, 100%, понимаю политическую ситуацию. Очевидно, быстро нас не вернут – постепенно». Защитник «Химок» Филин об отстранении
Александр Филин считает, что Дональд Трамп повлияет на возвращение России.
«Сто процентов, Трамп может повлиять на возвращение на международную арену. Не то чтобы чувствую, но понимаю политическую ситуацию. Понятно, что мы не все знаем, но люди прогнозируют наперед какие-то вещи. Думаю, в ближайшее время все будет нормально.
Очевидно, быстро нас не вернут – постепенно. Что касается возвращения западных брендов, то за три года точно перестроились на импортозамещение. Это не большая проблема», – сказал защитник «Химок».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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