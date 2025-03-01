Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Бэйцзин Гоань» в большинстве (2:2). Спортс’’ показал игру в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги (2:2).

«Шэньхуа» пропустил на 11-й минуте, но до перерыва забил два мяча в ответ: сравнял 36-летний полузащитник У Си, вывел вперед на 45+4 форвард Андре Луис с пенальти.

Команда Леонида Слуцкого играла в большинстве с 83-й минуты, однако позволила сопернику сравнять счет на 3-й добавленной. Мяч после попадания в перекладину отскочил в руку вратарю Бао Ясюну, а от нее в ворота.

Игру на Спортсе’’ комментировали Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Таким образом, «Шэньхуа» и «Гоань» набрали по 4 очка за 2 стартовых тура чемпионата Китая. В прошлом сезоне «Шанхай» Слуцкого финишировал 2-м, «Гоань» занял 4-е место.

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