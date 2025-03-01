Матч окончен
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Бэйцзин Гоань» в большинстве (2:2). Спортс’’ показал игру в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги (2:2).
«Шэньхуа» пропустил на 11-й минуте, но до перерыва забил два мяча в ответ: сравнял 36-летний полузащитник У Си, вывел вперед на 45+4 форвард Андре Луис с пенальти.
Команда Леонида Слуцкого играла в большинстве с 83-й минуты, однако позволила сопернику сравнять счет на 3-й добавленной. Мяч после попадания в перекладину отскочил в руку вратарю Бао Ясюну, а от нее в ворота.
Игру на Спортсе’’ комментировали Вадим Лукомский и Артем Терентьев.
Таким образом, «Шэньхуа» и «Гоань» набрали по 4 очка за 2 стартовых тура чемпионата Китая. В прошлом сезоне «Шанхай» Слуцкого финишировал 2-м, «Гоань» занял 4-е место.
Китай. Суперлига 1 марта 11:35
2 турShanghai Stadium
Матч завершен
2 - 2
-XG-
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости