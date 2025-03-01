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Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого упустил победу над «Бэйцзин Гоань» в большинстве (2:2). Спортс’’ показал игру в прямом эфире

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» во 2-м туре Суперлиги (2:2).

«Шэньхуа» пропустил на 11-й минуте, но до перерыва забил два мяча в ответ: сравнял 36-летний полузащитник У Си, вывел вперед на 45+4 форвард Андре Луис с пенальти.

Команда Леонида Слуцкого играла в большинстве с 83-й минуты, однако позволила сопернику сравнять счет на 3-й добавленной. Мяч после попадания в перекладину отскочил в руку вратарю Бао Ясюну, а от нее в ворота. 

Игру на Спортсе’’ комментировали Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

Таким образом, «Шэньхуа» и «Гоань» набрали по 4 очка за 2 стартовых тура чемпионата Китая. В прошлом сезоне «Шанхай» Слуцкого финишировал 2-м, «Гоань» занял 4-е место.

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

Китай. Суперлига 1 марта 11:35
2 тур
Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
Матч завершен
2 - 2
-XG-
Бэйцзин Гоань
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+3’
  Бао Ясюн
90’
+1’
Цао Юнцзин   Ян Лиюй
Сауло Минейро   Лю Чэнюй
85’
85’
Дауан
83’
Чжан Юань
77’
Линь Лянмин   Чжан Юйнин
72’
Чжан Юань
Андре Луис   Сюй Хаоян
71’
Ян Хаоюй   Йеннарис
64’
46’
Мухмет   Чжан Юань
46’
Фан Хао   Ли Лэй
46’
Ван Ган   У Шаоцун
2тайм
Перерыв
45’
+7’
Спайич
  Андре Луис
45’
+4’
45’
+1’
Хань Цзяци
Ай Ди
42’
  У Си
38’
30’
Мухмет
11’
  Линь Лянмин
Шанхай Шэньхуа:
Бао Ясюн, Ай Ди, Цзян Шэнлун, Чхан Шиничхи, Манафа, У Си, Амаду, Ян Хаоюй (Йеннарис, 64), Жоау Карлуш, Андре Луис (Сюй Хаоян, 71), Сауло Минейро (Лю Чэнюй, 85), Сюэ Цинхао, Чжоу Чжэнкай, Ван Шилун, Цзинь Шунькай, Ян Цзэсян, Сюй Хаоян, Се Пэнфэй, Гао Тяньи, Юй Ханьчао, Йеннарис, Ван Хайцзянь, Лю Чэнюй
1тайм
Бэйцзин Гоань:
Хань Цзяци, Спайич, Нгаде-Нгаджуи, Ван Ган (У Шаоцун, 46), Мухмет (Чжан Юань, 46), Гуга Родригеш, Дауан, Фан Хао (Ли Лэй, 46), Цао Юнцзин (Ян Лиюй, 90), Линь Лянмин (Чжан Юйнин, 77), Фабиу Абреу, Хоу Сэнь, У Шаоцун, Хэ Юйпэн, Ли Лэй, Фэн Босюань, Чи Чжунго, Чжан Сичжэ, Чжан Юань, Li, Чжан Юйнин, Ян Лиюй, Ван Цзымин
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoвысшая лига Китай
logoБэйцзин Гоань
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шэньхуа
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