Марку в честь 100-летия «Зенита» выпустила Почта России. Презентация пройдет перед матчем с ЦСКА в субботу

«Зенит» и Почта России представят марку, посвященную столетию клуба.

«Презентация уникального почтового знака, выпущенного специально к юбилею сине-бело-голубых, пройдет на «Газпром Арене » 1 марта перед матчем с ЦСКА .

За два часа до стартового свистка – в 14:30 по петербургскому времени – на втором этаже трибуны C начнет работу специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку России.

Торжественная церемония гашения марки пройдет на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом встречи. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.

Кроме того, штемпель для гашения юбилейной марки будет доступен 1 марта с 20:00 до 23:59 в отделении Почты России на Невском проспекте, 70.

25 мая 2025 года «Зенит» отметит свое столетие. Торжественная церемония гашения марки продолжает серию федеральных и городских мероприятий, посвященных юбилею футбольного клуба. В декабре сине-бело-голубые открыли в центре Петербурга уникальную новогоднюю елку, а в феврале запустили масштабный социальный проект «Клуб добрых дел», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита ».

Изображение: t.me/fczenit