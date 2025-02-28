Марку в честь 100-летия «Зенита» выпустила Почта России. Презентация пройдет перед матчем с ЦСКА в субботу
«Презентация уникального почтового знака, выпущенного специально к юбилею сине-бело-голубых, пройдет на «Газпром Арене» 1 марта перед матчем с ЦСКА.
За два часа до стартового свистка – в 14:30 по петербургскому времени – на втором этаже трибуны C начнет работу специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку России.
Торжественная церемония гашения марки пройдет на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом встречи. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.
Кроме того, штемпель для гашения юбилейной марки будет доступен 1 марта с 20:00 до 23:59 в отделении Почты России на Невском проспекте, 70.
25 мая 2025 года «Зенит» отметит свое столетие. Торжественная церемония гашения марки продолжает серию федеральных и городских мероприятий, посвященных юбилею футбольного клуба. В декабре сине-бело-голубые открыли в центре Петербурга уникальную новогоднюю елку, а в феврале запустили масштабный социальный проект «Клуб добрых дел», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Изображение: t.me/fczenit
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