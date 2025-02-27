«Фергюсон говорил всем, что я лучший завершитель в клубе. Я был удивлен, это был лучший «МЮ» в истории. Он надеялся, что для меня все будет по-другому, наверное». Македа об игре за клуб
Федерико Македа рассказал о высокой оценке его способностей Алексом Фергюсоном.
«Сэр Алекс говорил всем, что я лучший завершитель в клубе.
Я был удивлен. Это была лучшая команда в истории «Манчестер Юнайтед» с такими именами и качеством.
Он, должно быть, испытывал ко мне какие-то особые чувства и наверняка надеялся, что для меня все будет по-другому», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Астерас».
Македа в общей сложности забил 5 голов в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед», проведя много времени в аренде в других клубах. С полной статистикой итальянского форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
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