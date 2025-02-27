«Фергюсон говорил всем, что я лучший завершитель в клубе. Я был удивлен, это был лучший «МЮ» в истории. Он надеялся, что для меня все будет по-другому, наверное». Македа об игре за клуб

Федерико Македа рассказал о высокой оценке его способностей Алексом Фергюсоном.

«Сэр Алекс говорил всем, что я лучший завершитель в клубе.

Я был удивлен. Это была лучшая команда в истории «Манчестер Юнайтед» с такими именами и качеством.

Он, должно быть, испытывал ко мне какие-то особые чувства и наверняка надеялся, что для меня все будет по-другому», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», выступающий за «Астерас».

Македа в общей сложности забил 5 голов в 36 матчах за «Манчестер Юнайтед », проведя много времени в аренде в других клубах. С полной статистикой итальянского форварда можно ознакомиться здесь .