Защитник «Шанхая» Чжу травмировал лицо в игре с «Чанчунем». У него переломы верхнечелюстной пазухи и скуловой кости
Защитник Чжу Чэньцзе получил повреждение в матче с «Чанчунем» (2:1).
Команды встречались в 1-м туре Суперлиги Китая, «Шэньхуа» победил благодаря голу Андре Луиса на 97-й минуте.
За несколько минут до этого пострадал защитник шанхайцев Чжу Чэньцзе. После подачи углового футболист в воздухе столкнулся головами с соперником и рухнул на газон.
После матча Чэньцзе диагностировали переломы левой стенки верхнечелюстной пазухи и левой скуловой кости. Клуб пожелал футболисту скорейшего выздоровления.
Следующий матч «Шэньхуа» в чемпионате Китая смотрите на Спортсе’’, команда Леонида Слуцкого сыграет с «Бэйцзин Гоань» дома 1 марта, начало в 14:35 по московскому времени.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: аккаунт «Шанхая» в Weibo
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