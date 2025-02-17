«Парма» уволила Пеккью после 4 поражений подряд. Клуб близок к назначению Киву

«Парма» уволила Фабио Пеккью.

Клуб Серии А объявил об отставке главного тренера. «Парма » проиграла 4 последних матча и не одержала ни одной победы в 7 играх с начала 2025 года.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает , что новым главным тренером «Пармы» станет Кристиан Киву – стороны уже близки к окончательному соглашению.

Пеккья возглавлял «Парму» с июня 2022 года. Под его руководством клуб вышел в Серию А по итогам сезона-2023/24.