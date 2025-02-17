«Парма» уволила Пеккью после 4 поражений подряд. Клуб близок к назначению Киву
«Парма» уволила Фабио Пеккью.
Клуб Серии А объявил об отставке главного тренера. «Парма» проиграла 4 последних матча и не одержала ни одной победы в 7 играх с начала 2025 года.
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что новым главным тренером «Пармы» станет Кристиан Киву – стороны уже близки к окончательному соглашению.
Пеккья возглавлял «Парму» с июня 2022 года. Под его руководством клуб вышел в Серию А по итогам сезона-2023/24.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Пармы»
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