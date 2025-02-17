ТВ «Реала» о пенальти «Осасуны»: «Камавинга задел игрока, когда мяч уже был далеко от места действия. Почему ВАР вмешался? В 1-м тайме судью ни разу не вызвали посмотреть ВАР. Скандальное судейство»
«Осасуна» и «Реал» сыграли 1:1 в игре 24-го тура Ла Лиги.
На 56-й минуте матча нападающий «Осасуны» Анте Будимир нанес удар из штрафной площади. Футболист «Реала» Эдуардо Камавинга попытался помешать сопернику и заблокировать удар, но наступил ему на ногу.
Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро отправился к монитору ВАР и после видеопросмотра принял решение назначить пенальти.
«Мунуэра Монтеро решил назначить пенальти, не принимая во внимание то, что Камавинга задел игрока «Осасуны», когда мяч уже был далеко от места действия. Почему ВАР вмешался в ситуацию? Почему это требует пересмотра?
Ни в одном из четырех эпизодов в первом тайме ВАР не вызывал судью для просмотра. Повторяем: ни в одном. Невероятно. Это было скандальное судейство», – заявили в эфире клубного телевидения мадридского клуба.
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