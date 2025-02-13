Кейта Бальде перешел в «Монцу». Контракт экс-форварда «Спартака» – до июня 2025-го

Кейта Бальде стал игроком «Монцы».

Экс-нападающий «Спартака » подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2025 года.

29-летний игрок с 1 января находился без клуба. Он стал свободным агентом после окончания контракта с «Сивасспором ».

Бальде ранее выступал в Италии за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Всего он провел 185 матчей в Серии А, забив 41 гол.

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь .