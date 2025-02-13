Кейта Бальде перешел в «Монцу». Контракт экс-форварда «Спартака» – до июня 2025-го
Кейта Бальде стал игроком «Монцы».
Экс-нападающий «Спартака» подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2025 года.
29-летний игрок с 1 января находился без клуба. Он стал свободным агентом после окончания контракта с «Сивасспором».
Бальде ранее выступал в Италии за «Лацио», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри». Всего он провел 185 матчей в Серии А, забив 41 гол.
С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Монцы»
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