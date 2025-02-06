«Боруссия» уволила Мислинтата с поста технического директора. Его назначили в мае 2024-го

Свен Мислинтат уволен из «Боруссии».

Дортмундский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста технического директора.

Мислинтат занимал эту должность с мая 2024 года. Ранее он работал в «Дортмунде» на посту аналитика с 1998 по 2006 год, после чего перешел в скаутский отдел, где оставался до 2017 года.

Об увольнении Мислинтату сообщил спортивный директор «Боруссии » Ларс Риккен .