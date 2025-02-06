Энрике о «ПСЖ» без Мбаппе: «Мы стали лучше в нападении и обороне – цифры говорят об этом. Мы хотели сохранить Килиана, но в текущей ситуации команда проявляет себя зрело»
Луис Энрике заявил, что с уходом Килиана Мбаппе «ПСЖ» стал сильнее.
«В прошлом сезоне я смело заявил вам, что у нас будет более сильная команда как в атаке, так и в защите. Я по-прежнему считаю, что мы стали лучше в нападении и обороне – цифры говорят сами за себя.
Игроки восприняли это как вызов. Конечно, мы бы хотели сохранить Килиана, потому что все любили Кики, но команда реагирует очень позитивно, на просто невероятном уровне.
Я говорил вам, что вместо одного игрока, забивающего 40 голов, я хочу, чтобы забивали все. Это наша цель – продолжать прогрессировать. Перед лицом ситуации, которой мы не хотели, но которая случилась, команда проявляет себя зрело», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Мбаппе покинул «ПСЖ» прошлым летом, перейдя в «Реал».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем