Энрике о «ПСЖ» без Мбаппе: «Мы стали лучше в нападении и обороне – цифры говорят об этом. Мы хотели сохранить Килиана, но в текущей ситуации команда проявляет себя зрело»

Луис Энрике заявил, что с уходом Килиана Мбаппе «ПСЖ» стал сильнее.

«В прошлом сезоне я смело заявил вам, что у нас будет более сильная команда как в атаке, так и в защите. Я по-прежнему считаю, что мы стали лучше в нападении и обороне – цифры говорят сами за себя.

Игроки восприняли это как вызов. Конечно, мы бы хотели сохранить Килиана , потому что все любили Кики, но команда реагирует очень позитивно, на просто невероятном уровне.

Я говорил вам, что вместо одного игрока, забивающего 40 голов, я хочу, чтобы забивали все. Это наша цель – продолжать прогрессировать. Перед лицом ситуации, которой мы не хотели, но которая случилась, команда проявляет себя зрело», – сказал главный тренер «ПСЖ ».

Мбаппе покинул «ПСЖ» прошлым летом, перейдя в «Реал».