«Вулверхэмптон» купил Мунеци из «Реймса» за 16 млн фунтов и Джигу из «Црвены Звезды» – за 10 млн

«Вулверхэмптон» подписал двух футболистов.

Английский клуб оформил переход 22-летнего центрального защитника Нассера Джиги из Црвены Звезды . Соглашение с футболистом подписано до 2030 года с возможностью продления договора еще на год.

«Вулверхэмптон» выплатит около 10 миллионов фунтов за трансфер, сообщает Sky Sports. В этом сезоне игрок провел 17 матчей в чемпионате Сербии и забил два гола.

Также английская команда объявила о сделке по переходу 28-летнего центрального полузащитника Маршалл Мунеци из «Реймса ».

Хавбек подписал договор с клубом на 3,5 года. «Вулверхэмптон » заплатит 16 миллионов фунтов за переход, сообщает Sky Sports. В этом сезоне Мунеци забил 4 гола и сделал 2 передачи при 5 желтых карточках в 19 матчах Лиги 1.