«Вулверхэмптон» купил Мунеци из «Реймса» за 16 млн фунтов и Джигу из «Црвены Звезды» – за 10 млн
«Вулверхэмптон» подписал двух футболистов.
Английский клуб оформил переход 22-летнего центрального защитника Нассера Джиги из Црвены Звезды. Соглашение с футболистом подписано до 2030 года с возможностью продления договора еще на год.
«Вулверхэмптон» выплатит около 10 миллионов фунтов за трансфер, сообщает Sky Sports. В этом сезоне игрок провел 17 матчей в чемпионате Сербии и забил два гола.
Также английская команда объявила о сделке по переходу 28-летнего центрального полузащитника Маршалл Мунеци из «Реймса».
Хавбек подписал договор с клубом на 3,5 года. «Вулверхэмптон» заплатит 16 миллионов фунтов за переход, сообщает Sky Sports. В этом сезоне Мунеци забил 4 гола и сделал 2 передачи при 5 желтых карточках в 19 матчах Лиги 1.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вулверхэмптона»
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